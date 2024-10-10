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تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الخميس

05:46 م الخميس 10 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2366 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 3043 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 3550 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.61% إلى نحو 2623 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21
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