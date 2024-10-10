خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والبيض والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والبيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتراجع سعر جرام الذهب خلال منتصف التعاملات مقارنة بصباح التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

تراجع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الخميس

ارتفاع السبيط والكابوريا.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

انخفاض العدس والفول.. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم (موقع رسمي)

20 جنيهًا لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم (موقع رسمي)