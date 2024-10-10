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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم 10 أكتوبر

03:09 م الخميس 10 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4049 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4083 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3572 جنيها، والجرام عيار 18 نحو 3062 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28581 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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