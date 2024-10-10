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مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

02:59 م الخميس 10 أكتوبر 2024

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.44%عند مستوى 31039 نقطة، بختام تعاملات آخر جلسة بالأسبوع اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بنحو 283 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 142 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بنحو 142.02 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% عند مستوى 31175 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

المؤشر الرئيسي للبورصة مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة تعاملات المستثمرين الأسهم الصغيرة والمتوسطة
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