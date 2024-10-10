تراجع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب 5 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2366 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3043 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 2616 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب