ارتفاع السبيط والكابوريا.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السبيط والكالماري، والكابوريا، والجمبري، والسمك البوري في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و85 جنيها.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و170 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيها، بزيادة 15 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها، بزيادة 15 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيها، بزيادة 20 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيها، بتراجع 50 جنيهًا.