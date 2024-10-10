20 جنيهًا لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات، و15 جنيهًا.

البصل الأحمر: سجل 8 جنيهات، و11 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا.

الملوخية: تتراوح بين 4.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 20 و 35 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.