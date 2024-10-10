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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:19 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39995.92 جنيه، بانخفاض 259.97 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41260.83 جنيه، بانخفاض 526.28 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2720.77 جنيه، بانخفاض 49.02 جنيه.

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