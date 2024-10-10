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انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:17 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

انخفض متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 177.25جنيه، بانخفاض 24 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 174.88جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

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