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انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:15 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 105.04 جنيه، بانخفاض 32 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.93جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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