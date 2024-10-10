سعر الذهب يرتفع خلال التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات بحلول التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3047 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 2611 دولار اللأونصة، ببداية التعاملات الصباحية مقارنة بصباح التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب