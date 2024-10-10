كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية التعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية تعاملات أمس، مع استقراره في 8 بنوك آخرى، وفق أسعار سعر الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.48 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و48.58 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.