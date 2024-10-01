العامة لمنتجات الخزف والصيني تبرر أسباب تحقيقها خسارة 104 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني عن تحقيقها صافي خسارة بلغت 104.5 مليون جنيه خلال نتائج أعمال العام المالي 2023/2024 مقابل خسائر 40.46 مليون جنيه في 30/6/2023.

وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، أن تلك الخسائر جاءت نتيجة تأثر صافي الخسارة بمبلغ 46.6 مليون جنيه فوائد لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية على الرصيد المستحق لدى الشركة.

وتابع البيان، أن كمية إنتاج المصانع وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مما نتج عنه خسارة طاقة غير مستغلة وعاطلة بنحو 27.9 مليون جنيه.

وتأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني عام 1995. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. ومتخصصة في صناعة منتجات الخزف والصيني والسيراميك والاتجار فيها حيث تنتج الشركة والأدوات الصحية (أطقم الحمامات)، وسيراميك الأرضيات والحوائط، والفازات للفنادق بجميع الأشكال، وأدوات المائدة من البورسلين، كما تقوم الشركة بطحن الخامات وبيعها للغير.