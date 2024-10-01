الأردن يخفض أسعار البنزين لشهر أكتوبر للمرة الخامسة على التوالي

وكالات

بدأ الأردن، اليوم الثلاثاء، تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، بعد أن عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، أمس الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب موقع المملكة، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أمس خفض أسعار الوقود للمرة الخامسة، خلال العام الجاري 2024، في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعاً واضحاً على مدى الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس الإثنين 30 سبتمبر، أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2024، التي من المقرر بدء العمل بها اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر.

وحرّكت اللجنة الأسعار لشهر أكتوبر 2024، بمقدار 25 إلى 30 فلسًا للبنزين بنوعيه 90 و95، كما خفّضت سعر لتر الديزل بمقدار 49 فلسًا.

ووفق بيان اللجنة، من المقرر أن تكون أسعار البنزين في الأردن لشهر أكتوبر 2024، على النحو الآتي:

سعر لتر بنزين أوكتان 90 نحو 860 فلسًا بدلًا 885 فلسًا.

سعر لتر بنزين أوكتان 95 نحو 1095 فلسًا بدلًا من 1125 فلسًا.

سعر لتر الديزل "السولار" نحو 655 فلسًا بدلًا من 695 فلسًا.

تثبيت سعر الكاز "الكيروسين" عند 620 فلسًا.

تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (غاز النفط المسال) عند 7 دنانير.

ويمثل الـ 1000 فلس قيمة دينارا أردنيا أي بما يعادل 1.41 دولارًا أميركيًا.