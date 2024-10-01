انخفاض أسعار الأرز والزيت وارتفاع الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الأرز، والزيت، والفول، والدقيق، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.77 جنيه، بتراجع 16 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.88 جنيه، بتراجع 2.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.77 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 77.27 جنيه، بتراجع 7.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.96 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.81 جنيه، بتراجع 1.04 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 58.27 جنيه، بتراجع 7.5 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.64 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

لتر زيت الذرة: 93.37 جنيه، بتراجع 4.96 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 386.63 جنيه، بتراجع 5.05 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.24 جنيه، بارتفاع 1.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.88 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.26 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.26 جنيه، بارتفاع 2.37 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.17 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.48 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 108.59 جنيه، بارتفاع 12.69 جنيه