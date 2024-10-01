كامل الوزير يبحث مع شركات أوروبية توطين صناعة المحللات الكهربائية

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كتب- دينا خالد:

بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد شركة سكاتك النرويجية وممثلي تحالف 3 شركات يضم شركة "جون كوكريل البلجيكية"، وشركة "ريلاي الإيطالية"، وشركة SLB" الفرنسية"؛ خطة التحالف لإنشاء مصنع لتوطين صناعة المحللات الكهربائية المستخدمة في توليد الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.

وبحسب بيان من وزراة الصناعة، اليوم الثلاثاء، استعرض اللقاء أنشطة تحالف الشركات في مختلف دول العالم، وفي السوق المصرية ودور كل شركة من الشركات الثلاث في العملية التصنيعية للهيدروجين الأخضر والقدرات التصنيعية لها إضافة إلى حجم ونوعية المعدات التي تستخدم في عملية تصنيع المحللات الكهربائية.

وأكد الوزير، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين هذه الصناعة لجعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير، إلى أنّه سبق وتمّ توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف الوزير، أن السوق المصرية تتمتع بكل المقومات لإقامة هذه الصناعة، والتي تشمل السوق الاستهلاكية الكبيرة، والموقع الجغرافي المتميز المؤهل للتصدير إلى مختلف دول العالم، والأيدي العاملة الماهرة، والمواد الخام اللازمة للإنتاج.

كما أكد على ضرورة تكامل ما ستنتجه الشركة من محللات كهربائية مع مختلف مستلزمات ومراحل تصنيع الهيدروجين الأخضر الأخرى مثل محطات تحلية المياه وغيرها، وكذلك ضرورة تقدم الشركة بالجدول الزمني المخطط لإقامة المصنع، وكل احتياجاته اللازمة للإنتاج لوزارة الصناعة وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لسرعة نهو الدراسات الخاصة بالمشروع.

ومن جانبهم أكد ممثلو تحالف الشركات الثلاث حرصهم على ضخ هذا الاستثمار الجديد بالسوق المصري لتوافر المقومات اللازمة لإقامة هذه الصناعة المهمة وباعتباره من أهم الأسواق بالمنطقة، ومركزا مهما للتصدير للخارج خاصة مع الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتوطين هذه الصناعة.