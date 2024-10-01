"طاقة عربية" تدشن محطات طاقة شمسية بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة طاقة عربية عن عزمها إقامة محطات جديدة لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 30 مليون دولار.

وأوضح الإفصاح المرسل للبورصة المصرية، أن الشركة تسعى لتخفيض الانبعاثات الكربونية ضمن خطة الدولة في هذا المجال.

وأشارت الشركة، إلى أنها تطمح لتحقيق ذلك من خلال زيادة تحويل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي خلال الثلاث سنوات القادمة ليصل إلى 20 ألف سيارة.

وتأسست شركة طاقة عربية عام 2006. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2023. ومتخصصة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط حيث تقوم الشركة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي ومحطات تشغيل توليد الكهرباء ومحولات الكهرباء وشبكات توزيعها وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تحلية وتكرير وتنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها.