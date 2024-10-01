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ارتفاع البلطي وتراجع الكابوريا.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

11:11 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع أسعار سمك المكرونة السويسي، والسبيط، والبلطي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، بينما تراجع أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و88 جنيها، بارتفاع جنيهين.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و200 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها، بزيادة 20 جنيه.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها، بتراجع 30 جنيه.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 175 و 375 جنيها.

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