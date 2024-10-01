انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان والفلفل الرومي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 14 جنيهات و18 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 8 و11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية: تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيهات، بتراجع 50 قرشَا.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و 15جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و 35 جنيها.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4 و7 جنيها.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و 8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.