كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره أمس الاثنين في نهاية التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب في مصر استقر أمس الاثنين، عند مستواه في التعاملات الصباحية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4069 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3560 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3051 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2373 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1695 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 126533 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28480 جنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 2646 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب