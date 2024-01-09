لماذا تجاوز سعر بيتكوين 47 ألف دولار لأول مرة في 21 شهرا؟

كتب- علاء حجاج:

سجلت العملة الرقمية المشفرة الأشهر "بيتكوين" ارتفاعا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية لتحقق أعلى مستوى لها خلال 21 شهرا، بعدما تجاوز سعرها مستوى 47 ألف دولار في وقت سابق من معاملات مساء أمس،.

وتراجع سعر بيتكوين قليلا عن هذا المستوى إلى نحو 46.7 ألف دولار، في الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بنسبة زيادة 3.71% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، بحسب منصة تداول العملات الرقمية "كوين ماركت كاب".

ويأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين الموافقة المحتملة من السلطات الأمريكية على طلب لإطلاق صندوق بيتكوين للتداول في البورصة هذا الأسبوع.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، قدمت شركة Grayscale وغيرها من الجهات المصدرة لصناديق الاستثمار المتداولة لعملة البيتكوين تحديثات نهائية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بما في ذلك الإفصاح عن الرسوم الرئيسية التي عززت ثقة المستثمرين بأن القرار بالموافقة على الصندوق من جانب السلطات بات أكثر احتمالية.

وكان آخر مرة تم تداول بيتكوين بسعر أكثر من 47 ألف دولار في أبريل 2022.

وقال جيم أنجل، الأستاذ المشارك المتخصص في هيكلة السوق المالية في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون الأمريكية: "إنها حرب أسعار"، وفقا لسي إن بي سي.

وتقترب هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الأمريكية من الموعد النهائي الأول للموافقة أو رفض أحد طلبات صناديق الاستثمار المتعاملة في بيتكوين للتداول في البورصة الأمريكية.

وقال جاي كلايتون، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، لقناة "سي إن بي سي"، إن "الموافقة أمر لا مفر منه". "لم يبق شيء لنقرره. … هذه خطوة كبيرة ليس فقط بالنسبة لعملة بيتكوين، ولكن بالنسبة للتمويل بشكل عام".

وتعد VanEck وWisdomTree وFranklin Templeton من بين الشركات التي تتنافس لإطلاق صندوق استثمار متداول للبيتكوين.

كما قدمت العديد من الشركات نفسها التي تتنافس على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة طلبات لإطلاق صناديق استثمار متداولة لعملة إيثريوم.

وسيأتي الموعد النهائي الذي حددته هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن ذلك في وقت لاحق من العام.

ودفعت هذه الخطوة أسهم العملات المشفرة إلى الارتفاع أيضًا.

وقدرت جالاكسي ديجيتال، التي دخلت في شراكة مع Invesco بشأن صندوق Bitcoin ETF المقترح، حجم السوق القابل للتوجيه لصندوق Bitcoin ETF الأمريكي بحوالي 14 تريليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق، وتتوسع إلى 26 تريليون دولار في العام التالي، و39 تريليون دولار في العام الثالث.