البورصة المصرية ترتفع بنسبة 1% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 25590 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% أيضا خلال الجلسة.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 162.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 86.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 75.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.02% إلى مستوى 25345 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.