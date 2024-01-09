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انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

02:21 م الثلاثاء 09 يناير 2024

منتدى دافوس الاقتصادي

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القاهرة - مصراوي:

ينطلق الأسبوع المقبل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المعني بجمع القطاعين العام والخاص، وسيمتد من 15-19 يناير 2024.

ودافوس مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1971، بهدف تحسين وضع العالم، ويعقد سنوياً في منتجع دافوس بجبال الألب.

ويجمع المنتدى، قادة قطاع الأعمال والتجارة مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية والأعمال الخيرية، ويتم على هامشه اجتماعات ثنائية وإبرام صفقات تجارية.

وبحسب بي بي سي، يجب أن يحضر إلى المنتدى من تلقى دعوة رسمية ليكون دخوله مجانياً، أو أن يكون عضواً في المنتدى الاقتصادي العالمي، وهذا قد يكلف 480 ألف جنيه إسترليني.

وغالباً ما تستثمر شخصيات بارزة المنتدى للتأثير في عملية تحديد أولويات السياسة العالمية والدفع بقضايا معينة إلى مقدمة الاهتمام العالمي.

ويحضر المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 3000 شخص، ثلثهم تقريباً من قطاع الأعمال.

كما يحضر زعماء العالم وشخصيات رئيسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الشركات الكبرى.

منتدى دافوس الاقتصادي دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي قادة قطاع الأعمال والتجارة

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