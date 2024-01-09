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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

01:52 م الثلاثاء 09 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2186 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2811 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3280 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3749 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26249 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 6.5 دولار بنسبة 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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