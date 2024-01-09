انخفاض أسعار العدس واللحوم والمسلى وزيادة الفول بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.9 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 43.7 جنيه، بارتفاع 1.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.69 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 66.13 جنيه، بانخفاض 2.04 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.02 جنيه، بانخفاض 34 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.72 جنيه، بانخفاض 43 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 52.77 جنيه، بانخفاض 3.38 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.24 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.95 جنيه، بانخفاض 1.69 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 89.24 جنيه، بانخفاض 4.11 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.04 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.54 جنيه، بارتفاع 1.61 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.95 جنيه، بارتفاع 11.82 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 238.48 جنيه، بانخفاض 4.38 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 24.7 جنيه، بانخفاض 91 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 64.19 جنيه، بانخفاض 6.52 جنيه.