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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:43 ص الثلاثاء 09 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40649 جنيها، بزيادة 194 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42817 جنيها، بزيادة 92 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2276 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي

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