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BBC

4 جنيهات تراجعا بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

10:40 ص الثلاثاء 09 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الثلاثاء في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 89.24 جنيه، بتراجع 4.11 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 74.31 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 105.74 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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