تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 8 يناير

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3740 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3797 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3322 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2848 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26579 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.