تعرف على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

كتب- علاء حجاج:

يتبقى أسبوع على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 من الشركة المصرية للاتصالات "وي".

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 يوم 15 يناير الجاري، وذلك للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي.

وتشمل فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير أشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024، منها الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

ويأتي ذلك تزامنا مع انخفاض عدد العملاء الصادر بحقهم الفاتورة، مع تحويل الشركة المصرية للاتصالات عددا من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير وذلك منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

ولسداد فاتورة الخط الأرضي تتيح الشركة عدة طرق سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة، أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمستخدمين سداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر فبراير، مع تحويل الخط للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من مارس، على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.