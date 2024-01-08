ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والبوري، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و73 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و410 جنيهات، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و235 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و130 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.