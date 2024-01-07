بعد تقلبات.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2829 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3300 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3771 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 26400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بارتفاع 1.8 دولار، بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



