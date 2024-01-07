الحكومة تهدف لتوفير حوافز وتسهيلات لجذب شركات تصنيع الموبايل والتابلت

كتب- علاء حجاج:

تخطط الحكومة لتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، وذلك ضمن مستهدفاتها العاجلة للعام المالي الجاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن توجهاتها المقترحة للاقتصاد حتى عام 2030.

وبحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا عن مجلس الوزراء بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030" والمقرر عرضها للحوار المجتمعي، أشارت الحكومة إلى أنه تم التعاقد مع 26 شركة أجنبية ومحلية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 49% في العام المالي 2023-2024، بما يسهم في زيادة ناتج القطاع إلى 346 مليار جنيه ليواصل القطاع دوره كأسرع القطاعات نموا خلال خمس أعوام متتالية، وبما يزيد عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.

وبحسب الوثيقة، تخطط الحكومة لمضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى مليون متدرب في عام 2030.

كما تخطط الحكومة لتدريب 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في عام 2023-2024 بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة، حيث تم إنشاء 20 مركزا حتى الآن، ويستهدف الوصول إلى 26 مركزا في عام 2024.

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