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الحكومة تستهدف زيادة عدد أبراج المحمول في مصر إلى 45 ألف برج في 2030

03:45 م الأحد 07 يناير 2024

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كتب- علاء حجاج

كشفت وثيقة حكومية صدرت حديثا بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري" للفترة (2024-2030)، عن بعض المستهدفات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الستة المقبلة.

وتخطط الحكومة، كما أوضحت الوثيقة، لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 7% مقارنة بـ 3.4% خلال العام المالي 2021-2022.

وبحسب الوثيقة، تستهدف الحكومة زيادة عدد أبراج المحمول لتصل إلى 45 ألف برج في عام 2030، مقابل 31 ألف برج محمول بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 14 ألف برج خلال 6 سنوات.

كما كشفت الوثيقة، التي من المنتظر عرضها للحوار المجتمعي، عن استهداف الوصول لمجتمع رقمي وأمن مستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية .

كذلك تخطط الحكومة إلى استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية.

كما أظهرت الوثيقة استهداف الحكومة إتاحة بعض الخدمات الحكومية رقمياً ومنها إصدار التأشيرة الإلكترونية، ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب.

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