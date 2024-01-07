الحكومة تستهدف زيادة عدد أبراج المحمول في مصر إلى 45 ألف برج في 2030

كتب- علاء حجاج

كشفت وثيقة حكومية صدرت حديثا بعنوان "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري" للفترة (2024-2030)، عن بعض المستهدفات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الستة المقبلة.

وتخطط الحكومة، كما أوضحت الوثيقة، لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 7% مقارنة بـ 3.4% خلال العام المالي 2021-2022.

وبحسب الوثيقة، تستهدف الحكومة زيادة عدد أبراج المحمول لتصل إلى 45 ألف برج في عام 2030، مقابل 31 ألف برج محمول بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 14 ألف برج خلال 6 سنوات.

كما كشفت الوثيقة، التي من المنتظر عرضها للحوار المجتمعي، عن استهداف الوصول لمجتمع رقمي وأمن مستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية .

كذلك تخطط الحكومة إلى استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية.

كما أظهرت الوثيقة استهداف الحكومة إتاحة بعض الخدمات الحكومية رقمياً ومنها إصدار التأشيرة الإلكترونية، ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب.

اقرأ أيضا:

وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية

الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم

كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية لـ300 مليار في 2030؟

مصر تدرس إصدار سندات بضمان نسبة من العائدات الدولارية تتراوح بين 20 و25%

مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبريل القادم

الحكومة تتوقع متوسطا للتضخم السنوي بمعدل 9.2% في الفترة 2024-2028

مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030