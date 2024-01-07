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خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والعدس وانخفاض الفول والبصل وتقلبات بالذهب

02:41 م الأحد 07 يناير 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الفول، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات بعد تراجع طفيف في بدايتها.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

3 جنيهات زيادة بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الخيار والبسلة بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

25 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والعدس وانخفاض الفول بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

خريطة الأسعار اللحوم العدس الفول البصل الذهب

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