بعد "وي".. اتصالات مصر ترفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي

كتب- علاء حجاج:

رفعت شركة اتصالات مصر من &e أسعار باقات الإنترنت المنزلي بنسبة تراوحت بين 30 و33%.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، زادت باقة الإنترنت المنزلي سعة 140 جيجابايت من 120 جنيها إلى 160 جنيها (بدون الضريبة) بزيادة قدرها 40 جنيها بنسبة 33%، فيما زادت الباقة سعة 200 جيجابايت من 170 جنيها إلى 225 جنيها بزيادة قدرها 55 جنيها بنسبة زيادة وصلت إلى 32.3%.

فيما ارتفع سعر الإشتراك في الباقة سعة 300 جيجابايت إلى 330 جنيها مقابل 250 جنيها بزيادة قدرها 80 جنيها وبنسبة زيادة بلغت 32%، فيما ارتفع سعر الباقة سعة 600 جيجابايت من 500 جنيه إلى 650 جنيها بزيادة قدرها 150 جنيها بنسبة ارتفاع قدرها 30%.

وجميع الأسعار المذكورة بعد الزيادة هي أسعار الاشتراكات فقط دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" بدأت أمس الأول 5 يناير في تطبيق زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.