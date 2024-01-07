ارتفاع أسعار اللحوم والعدس وانخفاض الفول بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والعدس، واللحوم، والدواجن الطازجة، والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل انخفضت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.52 جنيه، بارتفاع 2.57 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 41.76 جنيه، بانخفاض 1.28 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.2 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.76 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.36 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.15 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 56.15 جنيه، بارتفاع 3.08 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 320.64 جنيه، بارتفاع 5.14 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.35 جنيه، بزيادة 3.17 جنيه.

كيلو الأرز السائب: .28.72 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو الفول السائب: 39.93 جنيه، بانخفاض 95 قرشا .

كيلو الجبن الأبيض: 118.13 جنيه، بانخفاض 5.67 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.86 جنيه، بارتفاع 1.19 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.61 جنيه، بارتفاع 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 70.71 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.