ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و73 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و390 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 105 جنيهات و245 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها.