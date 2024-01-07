تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الخيار والبسلة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفلفل الحامي بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا، والملوخية، والبسلة، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي والصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و7 جنيهات.

البطاطس بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و23 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الكوسة بين 7 جنيهات و16 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البسلة بين 18 و24 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.