أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد، في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40454 جنيها، بتراجع 415 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42724 جنيها، بزيادة 70 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2280 جنيها، بزيادة 19 جنيها.