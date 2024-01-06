بعد زيادة الأسعار.. طرق تحويل باقة الإنترنت الأرضي لأخرى

كتب- علاء حجاج:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من أمس 5 يناير، بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك تزامنا مع حزمة إجراءات بزيادة أسعار عدد من الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات في مصر، ومنها رفع أسعار كروت الشحن الفكة، وفواتير المكالمات وباقات إنترنت الموبايل.

وقد يدفع رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعض العملاء إلى تغيير الباقات من أجل الاستفادة من بعض العروض، أو الانتقال إلى باقة أقل سعرا بما يتناسب مع الوضع المعيشي للعميل.

ويرصد مصراوي في السطور التالية خطوات التحويل من باقة إنترنت لأخرى في حال قرر العميل النزول لباقة أقل من حيث السعر وسعة التحميل أو الترقية لباقة أعلى.

ويمكن لعملاء الإنترنت المنزلي في "وي" التحويل من باقة لأخرى عند موعد التجديد، لأنه في حال التحويل قبل ذلك لن يتمكن العميل من الاستفادة من المتبقى من السعة التحميلية الخاصة به.

ويمكن التحويل من باقة لأخرى من خلال عدة طرق منها:

- تطبيق ماي وي: قم بتسجيل الدخول لحسابك على التطبيق، ثم اضغط على باقة الإنترنت الأرضي الخاص بك، ثم تفاصيل، ستظهر لك باقتك والباقات الأخرى، اختر الباقة التي تريد الانتقال لها.

- الموقع الإلكتروني للشركة: افتح موقع الشركة، وادخل على حسابك أو انشئ حسابا إن لم يكن لديك، ثم اختر الإنترنت المنزلي، ليظهر لك تفاصيل باقاتك، ثم اختر الباقة التي تريد الانتقال لها.

- الاتصال بخدمة العملاء: عن طريق الاتصال بـ 111 أو 01555000111، وطلب التحويل للباقة المختارة.

- فروع وي: عبر الذهاب إلى أقرب فرع، والطلب من خدمة العملاء الموجودة تغيير الباقة الحالية للباقة المختارة، أو الطلب من الموظف عرض المعلومات عن الباقات المتاحة من أجل الاختيار منها.

ومع الزيادة الجديدة، تتيح الشركة المصرية للاتصالات "وي" تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، (بدون الضريبة)، بدلا من 120 جنيها، ويبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

كما وصل سعر الباقة 250 جيجابايت إلى 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وسعر الباقة 400 جيجابايت إلى 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

ويصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.