دومتي ترفع أسعار منتجاتها من الجبن بدءا من اليوم

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة دومتي للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار جبن "دومتي" بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 500 جرام إلى 347 جنيها جملة للكرتونة 10 قطع لتباع للمستهلك بنحو 35 جنيها، مقابل 30 جنيها قبل الزيادة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر عبوة جبن دومتي تتراباك بلس 250 جراما إلى 347 جنيها جملة للكرتونة 20 قطعة لتباع للمستهلك بنحو 18 جنيها، مقابل 15 جنيها قبل الزيادة.

كما رفعت الشركة سعر عبوة جبن دومتي 125 جراما إلى 360 جنيها للكرتونة جملة لتباع للمستهلك بسعر 10 جنيهات.

وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع تطبيق الزيادة الجديدة بدءا من اليوم: