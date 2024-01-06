45 جنيها زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب زاد بنحو 40 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، ليصبح مجموع الزيادة حتى منتصف تعاملات اليوم 45 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2147 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2760 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 1.8 دولار، بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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