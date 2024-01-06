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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:10 ص السبت 06 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم السبت في الأسواق بشكل طفيف، وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن في الأسواق نحو 90.18 جنيه، بزيادة 19 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.66 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.88 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء

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