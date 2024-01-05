بدء تطبيق زيادة أسعار باقات الإنترنت.. ما موقف الباقات السارية لدى العملاء؟



كتب - علاء حجاج:

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات وي من تطبيق الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي بعد زيادتها بداية من اليوم الجمعة 5 يناير، ولكن هل يجب على العملاء الذين ما زالت باقاتهم سارية دفع فرق الأسعار؟

وبحسب مصدر قريب الصلة بالشركة، فإن العملاء الحاليين الحاليين الذين ما تزال باقاتهم سارية ولم يحل موعد التجديد بعد، لن يكونوا مضطرين لدفع فرق الأسعار، على أن يقوموا بتجديد باقاتهم بالأسعار الجديدة.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات "وي" قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلا من 120 جنيها.

يبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.