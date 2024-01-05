بعد تراجعه صباحا.. سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول منتصف التعاملات، بعد أن هبط سعر الجرام 25 جنيها في التعاملات الصباحية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيه للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2042 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في آخر تحديث للتعاملات بتراجع 0.04%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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