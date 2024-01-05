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BBC

زيادة جديدة في أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

01:35 م الجمعة 05 يناير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة في الأسواق بشكل طفيف، لليوم الثاني بعد أن ارتفعت بشكل طفيف أمس الخميس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 89.99 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 72.66 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.88 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية بوابة أسعار مجلس الوزراء

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