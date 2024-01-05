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BBC

إيرادات قناة السويس تزيد بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

01:02 م الجمعة 05 يناير 2024

قناة السويس

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كتبت- منال المصري:

ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 على أساس سنوي لتسجل نحو 2.4 مليار دولار.

وأرجع أداء ميزان المدفوعات المنشور على موقع البنك المركزي اليوم الجمعة، زيادة إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% على أساس سنوي لتسجل نحو 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3%.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من عام وينتهي بآخر يونيو من العام التالي.

وبحسب ميزان المدفوعات، ساهمت زيادة إيرادات قناة السويس في ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 13.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

إيرادات رسوم المرور في قناة السويس البنك المركزي إيرادات قناة السويس

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