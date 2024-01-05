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BBC

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

11:29 ص الجمعة 05 يناير 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار أصناف من الخضروات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و11 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 17 و23 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق العبور

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