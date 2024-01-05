أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 62 و66 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و300 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 جنيها و235 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها.