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BBC

سعر الذهب اليوم يتراجع 25 جنيها مع بداية تعاملات الجمعة

11:06 ص الجمعة 05 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم

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القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، وهبط سعر الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يقفز في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيه للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2042 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في آخر تحديث للتعاملات بتراجع 0.04%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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